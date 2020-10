27-10-2020, RIVM & Rijksoverheid

Dag & week update : 10315 nieuwe COVID-19 besmettingen

Landelijk - Dag update landelijk: Het RIVM meldt 10315 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 111 nieuwe ziekenhuisopnames en 70 nieuwe doden gemeld.

Week update Afgelopen week is het aantal meldingen COVID-19 verder toegenomen. Wel nam het aantal nieuwe meldingen opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor. Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames neemt nog wel verder toe.

In de afgelopen week zijn 67.542 nieuwe meldingen van COVID-19* ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (22%) ten opzichte van de week daarvoor, toen was het 27%. De week ervoor zagen we nog een stijging van 60%. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden.

Ziekenhuisopnames toegenomen. Ook meer overlijdens.

Afgelopen week registreerde Stichting NICE 1.739 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen, in de week daarvoor waren dit 1.492 opnames op verpleegafdelingen. Een stijging van bijna 17% in vergelijking met de week daarvoor. Op de intensive care zijn de afgelopen week 333 nieuwe opnames vanwege COVID-19 geweest op de intensive care, een week eerder waren dat er 287, dit is een toename van 16%.

Net als in de voorgaande drie weken, meldt het CBS een hogere sterfte dan verwacht in de week van 12 tot en met 18 oktober. Er zijn in die week 400 mensen meer overleden dan verwacht op basis van de gegevens van voorgaande jaren. Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 8 tot en met 14 oktober, was de sterfte verhoogd in de leeftijdsgroep 65-74 jaar en licht verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden.

Met de tijdelijke coronawet komen ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de coronamaatregelen een structurele juridische grondslag te geven. De noodverordeningen zijn immers bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur en inmiddels is al langere tijd sprake van een coronacrisis. Het kabinet krijgt met de tijdelijke wet geen nieuwe of andere bevoegdheden. Wel biedt de wet meer controlemogelijkheden voor het parlement.





Op basis van de wet wordt het parlement tijdig betrokken bij concrete maatregelen die het kabinet wil inzetten bij de bestrijding van de coronacrisis. De Tweede en Eerste Kamer ontvangen op korte termijn de ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht en de maatregelen die momenteel in de noodverordening staan. Ook de routekaart, het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt vertaald naar een regeling. De beide Kamers hebben daarbij de mogelijkheid om over de regelingen te debatteren en de Tweede Kamer kan er ook over stemmen.





Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is. Het parlement wordt bij dergelijke besluiten betrokken.