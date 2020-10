27-10-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie & ingezonden

Personenauto schiet onder botsabsorber

Groningen - Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de oostelijke ringweg is een personenauto op een botsabsorber gebotst.



Het ongeluk gebeurde even voor de klok van 15.00 uur. “Het gebeurde op de rijbaan vanaf Lewenborg in de richting van Beijum. Er vonden daar werkzaamheden plaats waardoor één rijstrook afgesloten was. Een pijlwagen met botsabsorber gaf dit aan.

De bestuurder van de personenauto heeft dit te laat in de gaten gehad waardoor de auto op de vrachtwagen botste en deels onder de pijlwagen terecht kwam.” Voor zover bekend raakte er niemand gewond maar is er wel forse schade ontstaan. Zegt Oohtv.nl

Vanwege het ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten. “Er is sprake van flinke verkeershinder.” De personenauto is door een bergingsbedrijf weggesleept.