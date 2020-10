In het drugslab is een nog onbekende hoeveelheid synthetische drugs aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om methamfetamine. Daarnaast werd een hoeveelheid grondstoffen voor deze productielijn aangetroffen. Na de inval wordt het laboratorium ontmanteld door de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling). Het gaat om een gespecialiseerd team dat voor dit soort ontmantelingen wordt ingeschakeld.



Onderzoek

Bij de politie was informatie beschikbaar dat in de afgelegen boerderij op deze locatie mogelijk een drugslab zou zijn ingericht. Na onderzoek werd besloten tot de inval van dinsdagmiddag met de aanhoudingen en de ontmanteling als gevolg. De resultaten van de inval worden meegenomen in een vervolgonderzoek. Mensen die opmerkelijke zaken hebben gezien rondom de locatie of andere informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via politie.nl.



Gevaar en ondermijning

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zoals deze vormen een groot risico. Niet alleen het productieproces maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. De aanpak van deze drugslabs heeft dan ook prioriteit, niet alleen voor de politie maar ook voor het Openbaar Ministerie en de noordelijke gemeenten. Gerard de Jonge, teamchef van het basisteam Westerkwartier: “Hier is sprake van een pand dat op enige afstand van de doorgaande weg staat. Vanwege het gevaar van drugslabs, maar ook vanwege het ondermijnende karakter van de drugsproductie doe ik met klem een oproep om verdachte omstandigheden te melden. Je mag dit soort criminele activiteiten niet onder de pet houden.”



Wat zijn kenmerken van een drugslab?

Aanwijzingen voor een drugslab zijn divers. Zo kan er sprake zijn van opmerkelijke ‘bouw-en-sjouw’- activiteiten op vreemde tijdstippen, het af en aanrijden van busjes of kleine vrachtwagens op opmerkelijke tijden of dichtgemaakte ramen of condensvorming op ramen. Gerard de Jonge: “Een aanwijzing kan ook een zoete chemische of anijsachtige geur of een voortdurend brommend en zoemend geluid zijn. Een ander signaal voor een drugslab kan zijn dat er in de omgeving jerrycans of blauwe vaten zijn gedumpt.” Of er een relatie is met een dumping van jerrycans enkele weken geleden nabij Opende is vooralsnog niet te noemen.