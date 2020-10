27-10-2020, Marc Dol - 112Groningen

Coronauitbraak bij woonzorgcentrum Maarsheerd

Stadskanaal - Bij woonzorgcentrum Maarsheerd aan de Maarsdreef in Stadskanaal zijn meerdere bewoners van de afdeling voor dementerenden positief getest op het coronavirus.

Een van de medewerkers testte zaterdag positief waarna bij de bewoners preventief werd getest. Hieruit bleek dat een substantieel deel van de bewoners op de afdeling ‘Madelief’ het virus hebben. Bij 27 van de afgenomen tests wordt nog op de uitslag gewacht.

Volgens directeur Ridzert Veenstra maken de getroffen bewoners, allemaal 85-plussers, het redelijk. Ze hebben milde klachten. Gehoopt wordt dat de echte coronaverschijnselen zoals benauwdheid uitblijven. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is de getroffen afdeling gesloten voor bezoek. Op de overige afdelingen mogen nu per bewoner twee vaste bezoekers komen, waarbij het per dat 1 bezoeker per cliënt voor maximaal 1 uur is. Wat de bron van de uitbraak is, is niet bekend.