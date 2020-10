27-10-2020, Bron Politie.nl & Telegraaf.nl & YouTube: Opsporing Verzocht

Vermissing Celine van Es (15)

Groningen - De sinds afgelopen vrijdag vermiste Celine van Es (15) uit het Brabantse Berghem verblijft mogelijk in Groningen.

De politie laat weten dat zij op de hoogte zijn van berichten dat „Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen. Maar ook als dat niet zo is willen wij dit minderjarige meisje snel vinden. We houden rekening met alle mogelijke scenario’s in dit onderzoek.” Dat meldt Telegraaf.nl

De 15 jarige Celine is sinds 23 oktober 2020 vermist uit Berghem. Er zijn ernstige zorgen om haar welzijn. Zij is het laatst gezien op de Schoolstraat in Berghem. Waar Celine heen is gegaan en hoe zij zich verplaatst is onbekend.

Signalement Celine:

Celine is te herkennen aan het volgende signalement:

- Vrouw

- 1.65 meter lang

- Blond haar

- Blank

- Grijs/groene ogen

- Zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd.



Celine had toen zij voor het laatst gezien werd een camouflage legging aan grijs, wit ,zwart van kleur en zij had zwarte sportschoenen aan.

Signalement kleding:

- Zwarte jas, heupmodel. Glad jack met capuchon gouden voering. Borsthoogte gouden streep over de breedte. Coolcat.

- Camouflage legging wit, grijs, zwart.

- Zwarte sportschoenen.

- Haren in staart of knot.



Mocht u informatie hebben omtrent de vermissing kunt u contact opnemen met de politie. U kunt de politie bereiken op het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.