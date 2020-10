28-10-2020, Bron Politie.nl

Vermiste Celine(15) is weer terecht

Groningen - De sinds afgelopen vrijdag vermiste Celine (15) uit het Brabantse Berghem verbleef mogelijk in Groningen.

De politie liet woensdag weten dat zij op de hoogte zijn van berichten dat „Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen. Maar ook als dat niet zo is willen wij dit minderjarige meisje snel vinden. We houden rekening met alle mogelijke scenario’s in dit onderzoek.”

De 15 jarige Celine is sinds 23 oktober 2020 vermist uit Berghem. Er zijn ernstige zorgen om haar welzijn. Zij is het laatst gezien op de Schoolstraat in Berghem. Waar Celine heen is

Update 28/10/2020:

De politie heeft onderzoek gedaan naar de plek waar Celine voor het laatst is gezien. Dat was in de Schoolstraat in Berghem.

Update; Ze is weer terecht meldt politie Oost Brabant vannacht op Twitter. Het is nog niet bekend waar ze werd gevonden.