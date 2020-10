27-10-2020, Bron, Rtvnoord & Harendekrant.nl

Politie spoort bestuurder donkere BMW op in onderzoek naar dodelijk ongeluk in Haren

Haren - De politie heeft een automobilist opgespoord die mogelijk meer kan vertellen over de oorzaak van een fataal ongeluk op de Rijksstraatweg in Haren op 8 maart van dit jaar. Dat meldt Rtvnoord.nl

Het ongeluk gebeurde op 8 maart rond 22:30 uur. Een Audi met de twee jongens uit Zuidlaren en Gasselte verongelukte aan de Rijksstraatweg in Haren. Beiden overleefden de klap niet. Vorige week liet Haren de Krant weten dat de politie na aanleiding van dit ongeluk op zoek was naar de bestuurder van een donkere BMW. Getuigen hadden gezien dat de Audi achtervolgd werd door een donkere BMW. Deze was gestopt na het ongeluk maar reed weg toen de hulpdiensten arriveerden. Volgens de krant , die sprak met de moeder van de omgekomen bestuurder, was uit app-verkeer van de jongens van eerder op de avond, af te leiden dat ze een conflict hadden gehad met een bestuurder van een donkere BMW.

De moeder van de 19-jarige man uit Gasselte deed een oproep aan de bestuurder van de donkere BMW om zich te melden, zodat er misschien meer duidelijkheid zou kunnen komen over de oorzaak van het ongeluk. Het is de politie nu gelukt om de bestuurder van de donkere BMW op te sporen. Een woordvoerder laat aan Rtvnoord weten dat hij gehoord wordt over de gebeurtenissen van die avond. Archief: