27-10-2020, Bron Oogtv.nl

Vanaf donderdag corona snelteststraat in Groningen

Groningen - In Groningen opent aanstaande donderdag een corona snelteststraat van zorgbedrijf Lead Healthcare. In de straat krijgen mensen die zich laten testen binnen een kwartier de uitslag. Dat meldt Oogtv.nl.

De teststraat is vanaf donderdag te vinden op het voormalige Suikerunieterrein in Stad. De locatie in Groningen is de achtste snelteststraat in ons land. Vorige week werden er al locaties geopend in Baarn, Naarden, Almere, Utrecht, Eindhoven, Aalsmeer en Arnhem. Later zullen er nog teststraten geopend worden in onder andere Rijswijk, Enschede en Breda.





Bij de testen wordt er gebruik gemaakt van de door het OMT, Outbreak Management Team, geadviseerde sneltest van Abbott of Roche. Mensen die zich in de snelteststraat willen testen kunnen online een afspraak maken waarbij er een locatie, datum en tijdslot gekozen wordt. Na afname volgt het resultaat van de test binnen vijftien minuten. Positieve testresultaten worden doorgegeven aan de GGD ten behoeve van het bron- en contactonderzoek.