28-10-2020, Martin Nuver 112Groningen

Fietser gewond na aanrijding bij Venuslaan

Groningen - Een fietser is woensdagmorgen om 10:45 uur gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis. Deze botste tegen een automobilist op de kruising bij de Plutolaan. DE voorband van de auto raakte daardoor lek.

De auto bestuurder moest een drugstest doen. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau om te bepalen of hij wel of niet onder invloed van alcohol of drugs was. Op het bureau nemen ze daarvoor wat bloed af, de uitslag is niet bekend. De auto werd vermoedelijk afgesleept of de band werd verwisseld.