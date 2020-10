28-10-2020, Ruben Huisman & Melarno Kraan - 112Groningen.nl , Bron: Oogtv.nl

KLM parkeert 12 toestellen op Groningen Airport Eelde

Eelde - KLM gaat de komende winterperiode Groningen Airport Eelde gebruiken als parkeerplaats voor ongeveer twaalf vliegtuigen. Het eerste toestel is inmiddels geland.

Twee van de twaalf toestellen arriveren deze woensdagochtend. Het betreft een Airbus A330 en een Boeing 737. Voor de KLM zijn de vliegtuigen voorlopig niet nodig omdat er de komende maanden vanwege de coronacrisis veel minder vluchten plaatsvinden. In totaal komen er twee Airbus A330-vliegtuigen en tien Boeing 737’s.





Groningen Airport Eelde is bijzonder geschikt als uitvalsbasis voor vliegmaatschappijen, omdat er momenteel geen vakantievluchten zijn. Pas in de loop van december gaat TUI weer vliegen op Gran Canaria. Een maand later wordt er wellicht gevlogen naar Scandinavische wintersportgebieden.