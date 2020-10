Het bestaande viaduct over de Paterswoldseweg moet vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg worden vervangen. Daarom plaatsen we een tijdelijk viaduct ernaast. Om het verkeer over dit tijdelijke viaduct te leiden, bouwen we ook een tijdelijke weg. Deze loopt vanaf het Vrijheidsplein tot het Julianaplein, langs de Laan van de Vrede. Voor de aanleg en ingebruikname van de tijdelijke weg zijn bij het Vrijheidsplein de nodige werkzaamheden nodig.

Geluidsoverlast

Omwonenden kunnen woensdagnacht 28 oktober (en eventueel ook de reservenacht erna, donderdagnacht 29 oktober) hinder van de werkzaamheden ervaren, zoals geluid, licht en meer bouwverkeer.

Planning

De planning is dat eind november het verkeer vanuit Drachten naar het Julianaplein over de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct gaat rijden. Daarna wordt het verkeer de stad uit, dus vanaf Julianaplein richting Drachten, verschoven naar de oude zuidbaan. Hierdoor komt het noordelijke deel van het viaduct vrij.