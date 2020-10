28-10-2020, Bron, Facebook Politie Ommelanden Noord

Politie doet inval in een pand bij Uithuizen

Uithuizen - Maandagmiddag deed de politie een inval in een pand aan de Munnikenweg in Uithuizen, vanwege vermeende criminele activiteiten. Na de inval bleek dat hier geen strafbare feiten werden gepleegd.

De inval werd gedaan op basis van informatie die bij de politie was binnen gekomen en die zodanig betrouwbaar was dat een inval gerechtvaardigd leek. Nadat duidelijk was dat hier niets aan de hand was, heeft de politie het terrein weer verlaten. De politie heeft met de betrokkenen een gesprek gehad waarin ze uitgelegde hoe deze actie tot stand was gekomen. Ze hebben hun excuses aangeboden voor de overlast die hierdoor was ontstaan.