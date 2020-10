29-10-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Omstander en politie redden man uit water in Winschoten

Winschoten - Donderdagmorgen om 11:30 uur raakte een oudere man door nog onbekende oorzaak te water bij de Kloosterbrug N964 /Molenweg in Winschoten.

Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De ambulance en politie kwam ter plaatse . Hij werd eruit gehaald door agenten en een buurtbewoner(een fotograaf) en daarna opgevangen in een ambulance en naar een ziekenhuis gebracht. Hij was wat onderkoeld. De omstander heeft een nat pak opgelopen bij de reddingsactie. De brandweer werd geannuleerd en kwamen niet ter plaatse. .