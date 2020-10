Een belangrijke stap in het project; we zijn gestart met de ondergrondse bouw.

Trilingsvrij en geluidsarm

Een bouwkuip(foto`s) zorgt ervoor dat je grond weg kunt graven zonder dat de wanden inzakken. Is het zand weggegraven, dan kun je erin bouwen. In project Groningen Spoorzone is gekozen voor het gebruik van diepwanden om de bouwkuip te maken. Een methode die trillingsvrij en geluidsarmer is dan bijvoorbeeld het slaan of trillen van damwanden en dus zorgt voor minder hinder in de omgeving.

Diepwanden definitieve wanden

Een diepwand bestaat uit verschillende panelen van in de grond gevormd gewapend beton. Om een diepwand te maken wordt er eerst een diepe sleuf in de grond gegraven met bentoniet als steunvloeistof. Die stof zorgt ervoor dat de sleuven tijdens het graven stabiel blijven en het zand niet inzakt. Vervolgens komt er in de sleuf een wapeningskorf waar beton in wordt gestort. Bentoniet is lichter dan beton en komt bij het storten van het beton omhoog, wordt dan opgezogen en in de bentonietcentrale gefilterd voor hergebruik. Als het beton is uitgehard heb je dus een gewapende wand. Meestal zijn de wanden van een bouwkuip tijdelijk. In dit project niet. De diepwanden die nu gemaakt worden blijven namelijk staat; het zijn de ondergrondse (constructieve) wanden van de voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling.

Meerdere kuipen

Het aanbrengen van de diepwanden van de zuidelijke kuip duurt naar verwachting tot begin 2021. Dan kan gestart worden met ontgraven van de bouwkuip. Op het middenperron van het station, waar voorheen de Kiosk stond, bouwt de aannemer later in 2021 ook een bouwkuip volgens dezelfde methode.

Getallen

De bouwkuip aan de achterzijde van het station krijgt een afmeting van 66,5 x 70 meter.

Tellen we daar die van het middenperron bij op, dan komen we op in totaal 120x70 meter aan bouwkuip,

De diepwandsleuven zijn 20,5 meter diep (onderkant diepwand is -16 m NAP, de bovenkant + 4,5 m NAP

In totaal vormen 96 panelen de diepwanden aan de zuidzijde, dit is 500 ton aan wapening.

In totaal wordt er ongeveer 5100 m3 beton voor de diepwanden gestort.