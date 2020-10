29-10-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & UMCG onderzoekt afweer tegen corona

Landelijk - Dag update landelijk: Het RIVM meldt 10280 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 85 nieuwe ziekenhuisopnames en 62 nieuwe doden gemeld.

Zo’n 130 deelnemers aan het Lifelines Corona-onderzoek van het UMCG, die aangegeven hebben positief getest te zijn op het coronavirus, zijn uitgenodigd om bij hun onderzoek extra bloed af te geven. Daardoor hopen onderzoekers in het ziekenhuis meer inzicht te krijgen in factoren die de ernst van een infectie met het coronavirus bepalen.

Deelnemers aan het Lifelines Corona-onderzoek krijgen nu al elke twee weken verdiepende vragen over hun situatie en het verloop van de ziekte. Het onderzoeksteam wil nu ook bloedmonsters gaan gebruiken, om daarmee inzicht te krijgen in de opgebouwde afweer tegen het virus. Daarmee kan mogelijk beter voorspeld worden wie risico loopt op ernstige gevolgen van een coronabesmetting. “Van iedere Lifelines-deelnemer is enorm veel bekend over hun gezondheid, leefstijl, familierelaties en meer. En dat van de afgelopen 15 jaar. Deze verzameling aan gezondheidsgegevens is voor wetenschappelijk onderzoek naar corona van grote waarde”, zo stelt Lude Frank, werkzaam bij de afdeling Genetica in het UMCG en onderzoeker. Zegt Oogtv.nl

Met het onderzoek wil het ziekenhuis bestuderen welke mensen antistoffen maken, hoeveel er wordt aangemaakt en hoe lang de antistoffen aanwezig blijven. Ook is na te gaan of dit invloed heeft op hun gezondheid. Franke: “Het beeld dat zich nu aftekent suggereert dat het immuunsysteem bij mensen die door corona ernstig ziek zijn, anders staat afgesteld. Dat is dus voor een deel erfelijk bepaald.”