29-10-2020, Burgernet

Politie zet Burgernet in bij beroving TNT medewerker (update)

Groningen - De politie Noord-Nederland heeft donderdagmiddag een Burgernet-melding uitgegeven voor een beroving van een TNT medewerker aan de Gorechtkade in de stad.

De politie is opzoek naar een man en een vrouw. Ze zouden richting de Petrus Campersingel dan wel het UMCG zijn gefietst.





Signalement man:

- 30 jaar

- Onverzorgd type

- Bruine jas

- Donker groene broek





Signalement vrouw:

- Onverzorgd type



Mocht u deze combinatie aantreffen, bel dan 112, zegt Burgernet Groningen





Update 15:25 uur:

De Burgernet actie is afgesloten. De politie laat weten dat de man en de vrouw nog niet zijn aangetroffen.



Mocht u informatie hebben omtrent de beroving kunt u contact opnemen met de politie. U kunt de politie bereiken op het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.