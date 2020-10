29-10-2020, Instagram, Politie Noord-Drenthe

Getuigen gezocht van vernieling fietsen in Roden

Roden - In de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober zijn er fietsen vernield bij de fietsenstalling aan de Kastelenlaan/ Hofsteldelaan te Roden.

Heeft u informatie over de vernieling, of is uw fiets vernield op deze locatie, kunt u contact opnemen met de politie.

U kunt de politie bereiken op het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.





(Zaaknummer: 2020295004)





Instagram bericht: