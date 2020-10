29-10-2020, Ingezonden

Brandweer post Bellingwolde zoekt brandweervrijwilligers

Bellingwolde - De brandweer post van Bellingwolde zoekt nieuwe brandweervrijwilligers.

Brandweer Post Bellingwolde waakt over de veiligheid in de regio. Bestrijdt branden. Redt mensen in nood. En biedt hulp bij incidenten. Omdat te kunnen blijven doen, zoeken we nieuwe brandweervrijwilligers.

Mensen zoals jij. Vrouwen en mannen die dit belangrijke werk willen doen naast hun dagelijkse baan.

Ben je benieuwd of dat iets is voor jou? Kom dan vrijblijvend langs voor meer informatie.

Langskomen kan:

Woensdag 4 november van 19.30 - 21.00 uur

Brandweer kazerne Bellingwolde.

Meldt je aan op: http://www.wordbrandweervrijwilliger.nl/





Uiteraard houden we tijdens deze bijeenkomst rekening met de maatregelen rondom de Corona.