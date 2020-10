29-10-2020, Bron, Rtvnoord.nl

Hennepkwekerij in loods opgerold bij Heiligerlee

Heiligerlee - De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij opgerold in een loods aan de Kloosterlaan in Heiligerlee. De wietplantage werd ontdekt nadat er de afgelopen tijd in de buurt meerdere stroomstoringen waren. Dat meldt Rtvnoord.nl