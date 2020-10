30-10-2020, 112Groningen

Vernieling bij telefoonwinkel Winschoten

Winschoten - Vrijdagmorgen heeft een jongeman vernielingen gepleegd aan de Langestraat in Winschoten.

Hierbij heeft hij stenen tegen de winkelruit aan gegooid van een telefoonwinkel die daardoor ernstig beschadigd zijn geraakt. De dader staat gelukkig op beeld. De schade is groot, een raam kost alleen al 3500 euro, het gaat om speciaal glas.

Omdat de ruit is voorzien van anti inbraak glas is het niet gelukt om goederen uit de winkel buit te maken.De winkel eigenaar heeft aangifte gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek.

