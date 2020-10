30-10-2020, ingezonden mededeling

Uw auto verkopen tijdens corona?

Groningen - Waar door de Corona de automarkt een flinke tik kreeg te verwerken gaat de handel in tweedehands auto’s onverminderd door. Er is zelfs een lichte stijging te zien in de verkoop van tweedehandsauto’s door de invloed van Corona.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder gebruik te maken van het openbaar vervoer door de mondkapjesplicht die daarbij sinds juni 2020 geldt. Mensen voelen zich veiliger door het gebruik van eigen vervoer en gaan daardoor sneller over tot de aankoop van een tweedehands auto. Dit kan ook voor u gunstig uitpakken omdat de vraag naar tweedehands auto’s groot is.

Auto online verkopen?

U wilt uw auto verkopen maar liever niet inruilen bij een garage? In dat geval kunt u uw auto online aanbieden via verschillende sites. Marktplaats staat hierbij bekend om zijn grote aanbod van alle merken. Let hierbij wel op het feit dat u moet betalen om een advertentie te plaatsen. Uw auto staat dan één, twee of vier weken op Marktplaats waar veel bezoekers uw auto zullen zien. Het is tegen betaling mogelijk om uw advertentie extra te laten opvallen. Houd wel in de gaten dat uw advertentie ook automatisch verlengd wordt. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen. De ervaringen van verkopen via Marktplaats zijn variabel. De ene verkoper heeft prima ervaringen terwijl een ander te maken krijgt met oplichters. Een proefrit en de afwikkeling bij een verkoop moet u zelf regelen. Denk ook na over het feit of u verschillende mensen aan uw deur wilt ontvangen in deze tijden.

Auto verkopen via een automakelaar

Een andere mogelijkheid is uw auto online aan bieden ter taxatie bij een automakelaar. U vindt hiervoor diverse partijen op het internet zoals onder andere ikwiljouwautokopen.nl. U vult uw kenteken in op de website en vervolgens de gevraagde aanvullende gegevens over de staat van de auto, de transmissie en de kilometerstand. Ook kunt u foto’s toevoegen zodat de automakelaar een goed idee krijgt van hoe de auto eruit ziet. Binnen 48 uur ontvangt u een gegarandeerd bod per e-mail. Dit bod heeft een geldigheid van 48 uur waarin u het bod kunt accepteren of afwijzen. Wanneer u akkoord gaat met het geboden bedrag wordt er een koopovereenkomst opgesteld en naar u verzonden via e-mail.

Tevens wordt er zo snel mogelijk met u contact opgenomen voor een afspraak om de koop definitief af te handelen. Die afspraak kan plaatsvinden op het kantoor maar in veel gevallen kan de auto ook bij u opgehaald worden. Er vindt een proefrit plaats en daarna wordt direct de betaling voldaan en ontvangt u de vrijwaring. Ook wanneer de auto wordt opgehaald zal de transporteur altijd wachten tot alle papieren in orde zijn en de betaling is ontvangen. Alles verloopt uiteraard volledig coranaproof en zonder risico.