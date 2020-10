30-10-2020, Facebook Politie Groningen

Basisteam centrum controleert opnieuw in binnenstad

Groningen - De politie controleert de komende tijd vaker op het voeren van de juiste fietsverlichting. Per jaar komen ongeveer 200 fietsers om in het verkeer. Door goed zichtbaar te zijn kan de kans op een ongeval verkleind worden.

Afgelopen donderdagavond heeft het basisteam centrum een controle gehouden op het gedrag van fietsers. Dat melden ze op Facebook. Op diverse locaties in de binnenstad zijn fietsers gecontroleerd op het volgen van de verkeersregels. Hierbij zijn de volgende overtredingen bekeurd: Fietsers: 89 x fietsen zonder verlichting 5 x negeren rood verkeerslicht 9 x telefoon vasthouden tijdens fietsen 1 x niet voldoen aan bevel ter bescherming verkeer gegeven belangen( toch weer gaan fietsen zonder verlichting) 1x fietsen in voetgangersgebied 1x wet ID Bromfietsers 1 x rijden zonder rijbewijs 1 x defecte richtingaanwijzers + WOK ivm technische staat 1 x overschrijding constructiesnelheid + WOK Auto 1x rijden over het fietspad 1x rijden zonder vereiste verzekering. Dit betrof de 2e keer binnen een maand. Het voertuig is in beslag genomen en de Officier van Justitie zal hierover een beslissing nemen. (Basisteam Groningen Centrum)