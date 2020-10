30-10-2020, Oogtv.nl & Rtvnoord.nl (Bron) & archief Ruben Huisman 112Groningen

39 asielzoekers met corona nemen intrek in voormalig hotel (update)

Haren - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft vrijdagmiddag de eerste 36 besmette bewoners van het azc in Assen overgeplaatst naar het voormalige Nescio-hotel in Haren. Meldt Oogtv vrijdag.

Van een deel van de besmette azc-bewoners uit Assen is in de afgelopen dagen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Afgelopen maandag werd de uitbraak in het azc in de Drentse hoofdstad bekend. Mensen uit Assen waarvan nog niet bekend is of ze besmet zijn, of als zij in nauw contact zijn geweest met besmette personen, blijven in quarantaine in de Drentse hoofdstad.

De besmette azc-bewoners gaan op de bovenste verdieping van het hotel in isolatie en komen niet van het terrein af. Beveiliging gaat daar op toezien.







Update:

Na de eerste groep van 36 mensen, namen later op de dag nog drie asielzoekers hun intrek in het hotel. In totaal heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) vandaag 39 asielzoekers voor quarantaine overgebracht naar de speciale opvang locatie aan Emmalaan in Haren. Dat meldt Rtvnoord.nl