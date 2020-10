Op de rotonde ter hoogte van de afrit van de A-7, uit de richting van Groningen, is de auto van de melder geraakt door een ander voertuig. Hierdoor is de auto van de melder getold en in de middenberm van de rotonde terecht gekomen.

De melder reed in een grijze Peugeot 206 onder de A7 door, in de richting van Hoogkerk. Hij wilde op deze rotonde de derde afslag nemen naar de A7 richting Leek.

De melder heeft kort na de aanrijding een donkerkleurige BMW stationwagen gezien. Het is echter niet duidelijk of dit de andere betrokkene is of een getuige.