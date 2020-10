De inhoudelijke behandeling van de zaak is beide dagen vanaf 9.00 uur te volgen via een livestream U verlaat Rechtspraak.nl op Rechtspraak.nl.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is er beperkt plaats in de zittingszaal van de rechtbank. Bij het verdelen van de beschikbare plaatsen krijgen procespartijen voorrang, gevolgd door de pers. Voor het bijwonen van deze zaak is ook veel publieke belangstelling. Er is echter onvoldoende ruimte voor iedereen. Om deze strafzaak zoveel mogelijk in de openbaarheid te behandelen zendt de rechtbank deze via een livestream uit.