30-10-2020, Dvhn.nl bron & 112Groningen archief

Overval Bud Gett Hostel Groningen: tbs voor de verdachten

Groningen - Tegen de twee mannen die in januari dit jaar een overval pleegden op het Bud Gett Hostel aan de Rademarkt in Groningen is naast twintig maanden celstraf tbs geëist. Zegt Dvhn vrijdagmiddag.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dit de enige manier om te voorkomen dat de twee mannen van 46 en 49 jaar nieuwe strafbare feiten plegen.