30-10-2020, Bron Oogtv.nl

Voetganger gewond na aanrijding in de stad

Groningen - Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op het Linnaeusplein is een voetganger gewond geraakt. Dat meldt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het gaat om een voetganger die aangereden is door een personenauto.





Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gecontroleerd op letsel. Na stabilisatie is deze met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.





De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De automobilist kon na het onderzoek zijn weg vervolgen.