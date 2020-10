30-10-2020, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & GGD: Testen binnen 24 uur mogelijk

Landelijk - Dag update landelijk: Het RIVM meldt 11141 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 107 nieuwe ziekenhuisopnames en 87 nieuwe doden gemeld.

GGD: Testen binnen 24 uur mogelijk

Jezelf laten testen op het coronavirus kan nu in heel Nederland binnen 24 uur. Dat heeft de GGD GHOR vrijdag bekendgemaakt.

De GGD GHOR is de overkoepelende organisatie van alle GGD’en in Nederland. Daarmee is het voor het eerst sinds maanden dat de GGD weer aan deze eis kan voldoen. “We zien nog wel dat de wachttijd soms iets hoger kan zijn bij populaire testlocaties, maar gemiddeld zit er per regio nu maximaal 24 uur tussen afspraak en test”, laat een woordvoerder weten. Dat de wachttijd nu korter is komt omdat er de afgelopen weken hard gewerkt is om het aantal testlocaties uit te breiden. Ook de capaciteit van de laboratoria is vergroot. Zegt Oogtv.nl

Op dit moment kunnen er dagelijks zo’n 50.000 mensen getest worden. De afgelopen dagen meldden zich gemiddeld zo’n 44.000 mensen per dag. De bedoeling is dat de capaciteit de komende dagen uitgebreid wordt naar zo’n 90.000 tests per dag.