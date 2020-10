30-10-2020, Martin Nuver & Marc Dol - 112Groningen.nl

Auto op de kop in de sloot bij Vledderveen

Vledderveen - Vrijdagavond rond 22:35 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden aan de Waterschapsweg in Vledderveen. Een auto raakte daar van de weg en belandde op de kop in de sloot.