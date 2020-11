09-11-2020, Oogtv.nl (Bron) & Joey Lameris 112Gr.

XL-coronateststraat in MartiniPlaza geopend

Groningen - Om de corona-testcapaciteit te vergroten, worden door heel Nederland nieuwe testlocaties voor sneltesten én reguliere PCR-testen ingericht.

In MartiniPlaza opent 9 november een extra grote teststraat, een zogenaamde XL-locatie.

De bouw van de teststraat in MartiniPlaza is inmiddels in volle gang. Het is de bedoeling dat dagelijks tussen de 3.000 en 12.000 kunnen worden afgenomen in de teststraat.Zegt Oogtv.nl.

Iedereen met klachten die op corona kunnen duiden kan terecht bij de XL-teststraat. Ook de normale testlocaties blijven open.

De Rijksoverheid verdeelt de nieuwe testlocaties strategisch verdeeld over het land. Elke Nederlander moet, binnen een straal van maximaal 45

minuten, een testlocatie kunnen bezoeken.

