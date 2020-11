08-11-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

"Triest en verdrietig gezicht"; buurtbewoners nemen kijkje bij gymzaal in Haren (Video)

Haren - "Het is een treurig en verdrietig gezicht", dat zegt een buurtbewoner die zondagmorgen een kijkje kwam nemen bij de afgebrande gymzaal in Haren.

Zaterdagochtend omstreeks tien voor twaalf brak er brand uit in de gymzaal bij een basisschool aan de Mellensteeg in Haren. Binnen enkele minuten was de brand volledig uitslaand en sloegen de vlammen uit de zijkant van de gymzaal. De brandweer rukte groots uit om er alles aan de doen om de gymzaal te besparen. Helaas greep de brand zo snel om zich heen waardoor er voor de brandweer geen redden meer aan was.





De gymzaal brandde volledig af. Het enige wat nog overeind staat zijn drie zijmuren en de staalconstructie van het dak, voor de rest is alles afgebrand. Buurtbewoners kwamen deze zondagmorgen een kijkje nemen bij de gymzaal.





Buurtbewoners vinden het maar 'een treurig en verdrietig gezicht'. "Er zijn nu zoveel kinderen die niet kunnen gymnastieken, dat vindt ik echt jammer", zegt een buurman die al vanaf vanmorgen acht uur aanwezig is om te kijken.





De oorzaak van de brand is nogsteeds niet achterhaald. Sommigen zeggen dat het om brandstichting gaat, maar anderen zeggen weer dat het broei of kortsluiting was. De exacte oorzaak zal door de politie moeten worden onderzocht. Tot die tijd blijft de oorzaak onduidelijk.