08-11-2020, Melarno Kraan 112Gr. & Henk Frans 112Gr. & Annet Vieregge

Vier gewonden na ongeval op de N964

Scheemda - Op de N964/Oude Rijksweg bij Scheemda werd zondagmorgen om 11:35 uur een ongeval met letsel gemeld.

Ter plaatse bleken twee voertuigen elkaar hard te hebben geraakt op een kruispunt. Drie ambulances zijn ter plaatse gekomen om de vier gewonde personen(waarvan twee kinderen) te stabiliseren en daarna over te brengen naar diverse ziekenhuizen in de regio.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Mogelijk had een laagstaande zon invloed, dat gaat de politie uitzoeken, de witte bus had in ieder geval haaietanden op zijn weggedeelte meldt een bron ter plaatse. De schade aan de voertuigen is groot. Een berger heeft de auto`s geborgen.