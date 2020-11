08-11-2020, Julian Spa - 112Groningen.nl

Hond vast met poot bij kabelbaan in Ter Apel

Ter Apel - De brandweer van Ter Apel werd zondagmiddag omstreeks vijf voor half twee gealarmeerd voor een huisdier in problemen aan de Steenweg in Ter Apel.

Het bleek te gaan om een hond die vast zat met zijn poot bij een kabelbaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon met behulp van redgereedschap de hond bevrijden. Om te zorgen dat het bakje van de kabelbaan op zijn plaats bleef zitten, had de brandweer het bakje vast gezet met spanbanden.





Hoe de hond vast is komen te zitten is onbekend. De hond raakte niet gewond en kon na het voorval met zijn baasje mee terug naar huis.