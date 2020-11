08-11-2020, Redactie

Politie is opzoek naar automobilist die van talud reed bij oprit A7

Kolham - De politie is opzoek naar een automobilist die bij de oprit A7 in Kolham richting Groningen zondagochtend van het talud af reed.

Automobilisten die het zagen gebeuren belden 112. Dat meldt een regionale nieuwswebsite.

De politie kwam ter plaatse met meerdere voertuigen ter plaatse. Daar troffen ze de auto niet aan, maar wel was duidelijk aan de sporen te zien waar het voertuig van het talud af was gereden. Gezien het feit dat de talud erg steil is moet het voertuig aanzienlijke schade hebben gekregen. Het is onbekend waar het voertuig is gebleven en welke kant die is op gegaan.

Bent u getuigen of heeft u informatie/tips over het incident, kunt u contact op nemen met de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844.