08-11-2020, Bron Politie.nl & Julian Spa - 112Groningen.nl

Vier Georgiërs uit azc Ter Apel aangehouden bij internationale politie actie

Ter Apel - Bij een internationale politieactie tegen rondtrekkende bendes heeft de politie in Nederland vier Georgiërs uit het azc in Ter Apel aangehouden.

In Veendam werd tijdens een controle in de auto van twee Georgiërs uit het AZC Ter Apel een geprepareerde tas en nieuw elektrisch gereedschap aangetroffen. Deze personen kwamen zowel in Nederland als in Duitsland voor ter zake verschillende winkeldiefstallen.

De verdachten hadden geen logische verklaring over de herkomst van het gereedschap en gezien de geprepareerde tas, de antecedenten en het feit dat er geen logisch verhaal was over de herkomst van dit gereedschap, zijn de verdachten aangehouden op verdenking van heling dan wel winkeldiefstal. Een van de mannen verbleef inmiddels onrechtmatig in Nederland en zal 11 november uit Nederland worden verwijderd.





Op de A28 bij Wezep werden nog twee Georgiërs uit het AZC Ter Apel in een auto met Frans kenteken aangehouden als verdachten van heling of diefstal. Zij hadden 27 spotjes en 9 schakelmaterialen voor een waarde van bijna 1000 euro bij zich waarvan ze de herkomst niet konden verklaren. Eén van hen verbleef al niet meer rechtmatig in Nederland en zal na de strafrechtelijke afhandeling van deze zaak worden verwijderd. De man was ook in andere landen onder verschillende aliassen bekend.





Tijdens de actie tegen rondtrekkende bendes die vermogensdelicten als diefstal en inbraak plegen (mobiel banditisme), heeft de politie in Nederland in totaal 36 verdachten aangehouden en 27 auto’s in beslag genomen.







Dez actie genaamd TRIVIUM, is door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid internationaal georganiseerd en naast Europol namen er in totaal 13 verschillende landen aan deel. De meeste landen hebben naast de real-time informatie uitwisseling zelf ook acties uitgevoerd in de strijdt tegen mobiel banditisme.