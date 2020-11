08-11-2020, Bron, Facebook Politie Ommelanden Noord

Vier boetes uitgedeeld bij controle op corona maatregelen

Hogeland - De politie Ommelanden Noord heeft vannacht in het Hogeland zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd op corona maatregelen. Ze hebben naast veel te hebben gewaarschuwd ook verbaliserend opgetreden.

Hierbij hebben ze in Winsum en Ulrum verschillende kratten bier in beslag genomen. Het is namelijk verboden om tussen 20:00 uur en 07:00uur alcohol bij je te hebben. Het in beslag genomen bier werd genuttigd door groepen op een openbare plek zoals een park of een speeltuin.



In totaal heeft de politie vier bonnen uitgedeeld met betrekking tot het overtreden van de maximale groeps grote en het bezit van alcohol. Ook is er één bon geschreven voor openbare dronkenschap.

