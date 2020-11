08-11-2020, Leon Korte - 112Groningen.nl

Gewonde na ongeval met crossmotor bij Siddeburen

Siddeburen - Rond 16:00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval aan de Veenweg in Siddeburen. Daar bleek een persoon gewond te zijn geraakt bij het motorcrossen.

Het slachtoffer werd gecontroleerd op verwondingen door een ter plaatse gekomen ambulance. Iemand met een aanhanger is het veld ingereden om het slachtoffer naar de ambulance toe te brengen. Het slachtoffer werd gestabiliseerd door de ambulancemedewerkers en is daarna met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.





Hoe het ongeval exact heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht.

