08-11-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Drone team en speurhonden ingezet bij onderzoek naar brand in Haren (Video)

Haren - De politie doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van de brand in een gymzaal aan de Mellensteeg in Haren.

Vanaf zondagochtend half twaalf is de forensische opsporing, afgekort 'FO', van de politie bezig met het onderzoek bij de afgebrande gymzaal. Afgelopen nacht werd het plaats delict streng bewaakt door een beveiligingsbedrijf.









Met behulp van meerdere speurhonden werd er gezocht naar brand versnellende materialen. Ook kwam een speciaal drone team van de politie ter plaatse om te assisteren bij het onderzoek. Met een grote drone werden vanuit de lucht foto's genomen van het pand en de omgeving.









OOGTV meldt op haar website dat getuigen hebben gezien hoe in eerste instantie afval in brand was gestoken naast de gymzaal en dat die brand uit de hand is gelopen.









De daders zijn dan ook wellicht gewoon kinderen of pubers, die niet konden overzien wat zij aanrichtten. In de zaal waren leden van sportvereniging HSV aan het turnen, die konden zich net op tijd in veiligheid brengen. Ondanks dat er niemand gewond raakte van de sportvereniging, maakt hun aanwezigheid in de gymzaal deze zaak erger dan een kwajongensstreek.







Heeft u iets verdachts gezien, gehoord of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek naar de oorzaak van de brand? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.