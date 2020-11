08-11-2020, Bron Politie.nl & Twitter: Politie Groningen

Vermissing Alysia Otto (20) uit Winschoten

Winschoten - De politie is op zoek naar Alysia Otto (20) uit Winschoten. Alysia wordt sinds 3 november 2020 vermist. Ze is die ochtend voor het laatst gezien in Winschoten.

Alysia is 1.90 meter en heeft een slank postuur. Ze heeft blauw/groene ogen en donkerrood haar tot op de schouders. Ze draagt haar haren vaak los. Ze droeg die dag een zwarte trainingsbroek met roze streep en een Alfa College jas. De politie vraagt mensen die informatie hebben met betrekking tot de vermissing contact met ze op te nemen. Dat kan via de politie opsporingstiplijn 0800-6070. De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.