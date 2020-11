12-11-2020, Bron Politie.nl & Twitter: Politie Groningen

Vrouw(20) uit Winschoten weer gezond terecht

Winschoten - De politie was op zoek naar een vrouw(20) uit Winschoten. Ze werd sinds 3 november 2020 vermist.

Ze is 1.90 meter en heeft een slank postuur. Ze heeft blauw/groene ogen en donkerrood haar tot op de schouders. Ze draagt haar haren vaak los. Ze droeg die dag een zwarte trainingsbroek met roze streep en een Alfa College jas.

Update: Het vanuit Winschoten vermiste 20-jarige vrouw is in goede gezondheid aangetroffen. Zij werd sinds 3 november vermist. Dank voor het uitkijken naar haar! We vragen iedereen die haar gegevens gedeeld heeft deze i.v.m. haar privacy te verwijderen.