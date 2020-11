09-11-2020, Harendekrant.nl bron

Politie zet stevig in op onderzoek brand Mellenssteeg (Video)

Haren - De politie lijkt stevig in te zetten op het onderzoek naar de mogelijke brandstichters aan de Mellenssteeg in Haren. Het is een kwestie van tijd, dan zal bekend zijn wie de brand heeft aangestoken.

De daders zijn dan ook wellicht gewoon kinderen of pubers, die niet konden overzien wat zij aanrichtten. Zegt Harendekrant.nl. Hun ouders of zijzelf zouden er verstandig aan doen zich te melden. In de zaal waren leden van sportvereniging HSV aan het turnen en die konden zich op tijd in veiligheid brengen. Toch maakt hun aanwezigheid deze zaak erger dan een kwajongensstreek. Zondag rond de middag arriveerde een onderzoeksteam van de politie met een drone en een hond.