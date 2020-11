09-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Dalende trend aantal opnames coronapatiënten

Groningen - Het aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuisbedden heeft definitief de daling ingezet.

Waar er vorige week nog 78 opnames van coronapatiënten waren, registreerde het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagochtend 66 ziekenhuisopnames in de provincie.

Van de 66 coronapatiënten die opgenomen zijn in Groningse ziekenhuizen, liggen 25 op een Intensive Care-afdeling. Het aantal opnames op verpleegafdelingen daalde sinds afgelopen vrijdag met zes, op de IC’s daalde het aantal opnames met twee. Zegt Oogtv.

Ook in de andere provincies in Noord-Nederland is een daling te zien. In Friesland daalde het totale aantal opnames van 74 naar 58. In Drenthe zijn nu 29 coronapatiënten opgenomen, vrijdag waren er nog 36 opnames.

Op maandagochtend zijn 84 van de 153 opgenomen coronapatiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuizen afkomstig van buiten de regio. 35 van hen zijn opgenomen op een IC.