09-11-2020, RIVM & Oogtv & 112Groningen grafiek

Dag update Corona & 42 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen

Landelijk - Dagupdate Corona landelijk: Het RIVM meldt 4709 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 57 nieuwe ziekenhuisopnames en 40 nieuwe doden gemeld.

Weekoverzicht: Totaal afgelopen 7 dagen 46709 COVID-19 besmettingen en 668 nieuwe ziekenhuisopnames en 580 overleden.

Regio Groningen

Het aantal besmettingen met het coronavirus onder inwoners van de gemeente Groningen is sinds zondagochtend toegenomen met 42 infecties. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM maandagmiddag naar buiten bracht. In de provincie werden nog eens 36 besmettingen vastgesteld. Zegt Oogtv.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen steeg met 12 infecties tien opzichte van zondag.

In de Ommelanden werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd in Stadskanaal (10). Het aantal nieuwe besmettingen daalde in de Ommelanden met negen infecties.

Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames vastgesteld in de provincie. Ook registreerde het RIVM geen overlijdens door COVID-19 binnen de provinciegrenzen. Zondag registreerde het RIVM nog een één ziekenhuisopname en een overlijden in de provincie Groningen.