09-11-2020, Facebook Politie Oldambt

Arrestatie man(18) bij schuurfeest Winschoten

Winschoten - Een 18-jarige Winschoter is afgelopen weekend gearresteerd bij een schuurfeest achter een woning in de bomenbuurt in Winschoten.

De jongeman verzette zich tijdens zijn aanhouding. Een agent raakte daarbij gewond. De politie was tegen een uur zaterdagnacht naar het adres gereden vanwege geluidsoverlast. Terwijl ze net waren uitgestapt zagen de agenten dat er zo'n tien personen vanuit een blokhut achter de woning wegrenden. In het tuinhuis bleken nog drie personen aanwezig onderwie de 18-jarige die achter de bar stond. Toen duidelijk werd gemaakt dat niet alleen de muziek te hard stond maar ook de Coronaregels werden overtreden begon de 'barkeeper' de agenten zwaar te beledigen. De geluidsinstallatie werd door hem tijdens het gesprek ook weer op volle toeren gezet. Nadat hij opnieuw de agenten voor rotte vis uitmaakte werd hij aangehouden. Daarbij ging de 18-jarige vol in het verzet. Een van de agenten liep tijdens de arrestatie letsel aan zijn rug op. De jongeman bracht de nacht in een politiecel door. De agent kan voorlopig niet aan het werk.