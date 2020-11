09-11-2020, Oogtv.nl (Bron) & foto Jelmer Wijnstra

Eerste XL-coronatestlocatie van Nederland open

Groningen - In MartiniPlaza in de Stad is maandagmiddag de eerste XL-coronatestlocatie van Nederland in gebruik genomen. In de acht teststraten kunnen 120 mensen per uur getest worden op het coronavirus. Van de acht teststraten zijn er vijf voor auto’s.