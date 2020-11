09-11-2020, Martin Nuver 112Gr. & Ruben Huisman & Robin Feunekes 112Groningen

Ambulancehelikopter haalt Coronapatient op bij Franciscus ziekenhuis voor UMCG

Eelde/ Rotterdam - De ambulancehelikopter "Lifeliner 5" is maandagmiddag geland bij het UMCG in Groningen. Deze kwam vanaf het Franciscus Gasthuis ziekenhuis in Rotterdam, dit om een Coronapatiënt over te brengen.