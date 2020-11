Een nog onbekende vrouw ging er na de overval per fiets vandoor met een nog onbekende buit. De politie zocht in de omgeving maar trof nog geen verdachte aan.

Update:

Maandagmiddag omstreeks 17:10 uur kreeg de politie een melding dat op de Europaweg in Groningen, nabij een tankstation een vrouw onder bedreiging van een mes was beroofd van haar schoudertas. De verdachte probeerde ook nog om de auto van het slachtoffer mee te nemen. Dat lukte gelukkig niet. De verdachte fietste daarop weg.

Hij werd aangehouden en is in verzekering gesteld. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

Meerdere politie-eenheden keken naar de verdachte uit. Omstreeks 17:40 uur zagen wij een man op de Meeuwerderweg in Groningen, die aan het signalement voldeed. De 38-jarige verdachte uit Groningen had de tas van het slachtoffer nog bij zich.

De tas is terug bij de rechtmatige eigenaar, een 35-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze. Zij deed aangifte van diefstal met geweld. Het onderzoek is in volle gang.