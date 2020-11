09-11-2020, Martin Baar, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Fietser ernstig gewond geraakt bij verkeersongeval op Hoendiep (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeval op het Hoendiep in de stad Groningen is maandagavond één persoon ernstig gewond geraakt.

Omstreeks kwart voor zeven kwam de melding van het verkeersongeval bij de hulpdiensten binnen. Door nog onbekende oorzaak kwamen een automobilist en een fietser met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde op het Hoendiep ter hoogte van het industrieterrein Westpoort.





De gewonde fietser werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd in de ambulance. Het ambulancepersoneel kreeg hierbij medische assistentie van het Mobiel Medisch Team (MMT) dat met een auto ter plaatse kwam.





Even later werd de gewonde fietser met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Over de ernst van de verwondingen is momenteel nog niks bekend.





De verkeersongevallen analyse (VOA) van de politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ernstige verkeersongeval. Het Hoendiep was door het ongeval en het onderzoek in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.