09-11-2020, Marc Dol - 112Groningen.nl

Autobrand in Stadskanaal snel onder controle gebracht door brandweer

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd maandagavond rond kwart voor zeven gealarmeerd voor een autobrand op de Hollandselaan in Stadskanaal.

De brand in de auto werd even voor zeven uur opgemerkt. De brandweer werd meteen gebeld, die vervolgens met een tankautospuit met spoed ter plaatse kwamen. Bij aankomst van de brandweer kwam er rook uit de auto.





Brandweerlieden hebben de achterruit van de auto in moeten slaan zodat de rookontwikkeling uit de auto ging. De brandweer had het brandje in de auto snel onder controle. Wat de oorzaak van de autobrand is, is momenteel nog niet bekend. De schade aan de auto is fors.