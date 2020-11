10-11-2020, Robert Jan Boonstra

Grote brand verwoest boerenschuren in Munnekezijl (Video)

Munnekezijl - Bij een grote brand op een boerenbedrijf aan de Olde Borchweg in Munnekezijl zijn maandagnacht om 02:10 uur twee grote loodsen door brand verwoest. Het woonhuis bleef bespaard.

Brandweer Friesland kreeg veel hulp van korpsen uit Groningen. Nablussen duurde nog uren. In eén van de loodsen zaten aardappels. De oorzaak is niet bekend. Het was erg mistig tijdens de brand.

Twitter en video